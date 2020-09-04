Сульжик о решении по делу Суркисов-Привата: победим если не в украинских, то в международных судах

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Член правления ПриватБанка Роман Сульжик отреагировал на решение суда взыскать с ПриватБанка около 9 млрд гривен по заявлению "оффшорных компаний", аффилированных с братьями Суркисами, передает УНН со ссылкой на сообщение Сульжика в Facebook.

Решение суда он назвал “юридическим беспределом”, за который придется заплатить украинским налогоплательщикам.

“ПриватБанк был и остается надежным банком. Нашим клиентам не о чем волноваться. Мы продолжаем бороться, и справедливость неизбежно восторжествует, если не в украинских судах, то в международных”, — пишет Сульжик.

Он поблагодарил всех, кто причастен к “битве за ПриватБанк”, включая журналистов, активистов, юристов и сотрудников банка.

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Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll. Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что “не связаны с бывшими владельцами банка”, и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою “связанность” в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный Суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств с Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года — тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов — в общем почти 10 млрд гривен по действующему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а в качестве “обеспечения”. На него Украина уже готовит обжалование.