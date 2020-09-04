Пользователей электротранспорта пригласили совместно готовить профильный закон ко второму чтению

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Народный депутат Украины и кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук сообщила о поддержке парламентом закона об электротранспорте в первом чтении. Об этом говорится в ее заметке на Facebook-странице, передает УНН.

"Как и обещала поклонникам персонального электротранспорта, проголосовала вместе с коллегами законопроект №3023, который устранит пробелы в законодательстве относительно электросамокатов.

Закон принят в первом чтении. Поэтому призываю энтузиастов электротранспорта изучить его и внести предложения перед вторым чтением, чтобы "зеленый" транспорт развивался без помех со стороны чиновников, как это недавно происходило в столице", - сообщила Верещук.

Напомним, накануне Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс по развитию электротранспорта.