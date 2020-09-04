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Укрзализныця запускает проект визуализации публичных закупок

Укрзализныця запускает проект визуализации публичных закупок

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Укрзализныця совместно с Transparency International Ukraine запускает проект по визуализации данных относительно закупок в интерактивном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрзализныця продолжает активную работу над реализацией Стратегии закупок на 2019-2021 годы. Компания в сотрудничестве с Transparency International Ukraine запускает проект по визуализации данных по закупкам общества в интерактивном режиме, который позволит всем желающим получить необходимую информацию непосредственно на вебсайте компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато сотрудничество с Transparency International Ukraine - аккредитованным представителем глобального движения Transparency International, одним из проектов которого является мониторинговый портал публичных закупок Dozorro и публичный модуль аналитики BI Prozorro.

Так, на стартовой странице демонстрируются все закупки Укрзализныци, по которым происходили те или иные процедурные действия в текущем году. Большинство показателей являются интерактивными и позволяют легко переходить к конкретным подразделениям и деталям закупочного процесса.

Напомним, новоназначенный глава Укрзализныци Владимир Жмак анонсировал проведение широкомасштабного аудита деятельности всех филиалов и хозяйств компании.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, закупки
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