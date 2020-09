Послы стран "Большой семерки" интересовались у Шмыгаля судами по "Привату"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Послы стран G7 на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудили судебные дела ПриватБанка, правовую ситуацию касательно антикоррупционных органов, энергетический рынок и другие актуальные вопросы. Об этом сообщил в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УНН.

"Спасибо премьер-министру Денису Шмыгалю за прекрасную встречу под открытым небом с послами стран G7 и открытость. Обсуждали COVID-19, местные выборы, энергетический рынок, правовую ситуацию касательно антикоррупционных органов, номинации на должности в сфере государственного управления, судебные дела ПриватБанка, реформу здравоохранения и т.д.", - написал Матти Маасикас.

Шмыгаль написал в Twitter после встречи с послами стран G7, что поддержка международных партнеров Украины "заряжает его на плодотворную работу".

"Встречи с послами стран G7 для меня особенно важны, ведь поддержка от надежных друзей Украины заряжает на плодотворную работу. Благодарен нашим партнерам за конструктивный диалог и обмен мнениями по актуальным вопросам", - отметил он.

Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что "не связаны с бывшими владельцами банка", и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою "связанность" в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный Суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств с Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года — тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долларов. 2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долларов и еще почти 100 млн долларов процентов — в общем почти 10 млрд гривен по действующему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а в качестве "обеспечения". На него Украина уже готовит обжалование.

