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В ВР сообщили, какую сумму компенсации за жилье в августе получили нардепы

В ВР сообщили, какую сумму компенсации за жилье в августе получили нардепы

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В августе этого года 143 нардепам в общем выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в августе 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва было осуществлено в общем выплату компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 091 879 грн.

Сообщается, что в августе этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил члены фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий - 99450 грн и Дмитрий Прыпутень - 78650 грн.

Напомним, в июле этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской группы "ДОВІРА" Николай Люшняк - 79300 грн, член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева - 78450 грн и по 59150 грн члены фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин и Денис Герман.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, жилье, компенсация, нардепы
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