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Украина согласовала с РФ открытие двух КПВВ в Луганской области - Резников

Украина согласовала с РФ открытие двух КПВВ в Луганской области - Резников

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В рамках Трехсторонней контактной группы Украина согласовала с Россией открытие двух КПВВ в Луганской области, запланировано, что это будет "Счастье" и "Золотое". Об этом рассказал журналистам вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

"Мы в рамках Трехсторонней контактной группы согласовали с Российской Федерацией при поддержке модерации ОБСЕ открытие двух новых КПВВ с гуманитарной задачей в Луганской области. Это планово "Счастье" и "Золотое". Напомним, что в "Золотом" инфраструктуру украинская сторона построила раньше. Сейчас мы занимаемся тем, что проводятся работы по разминированию в районе "Счастья" и отрабатывается проект создать там контрольную зону, сервисную зону. Но при условии, что жители населенного пункта "Счастье" не будут страдать", - сказал Резников.

По его словам, надо на КПВВ делать комфортные возможности для людей - открытие патронатной службы, туалетов, комнаты матери и ребенка, почтовых отделений.

Как сообщал УНН ранее, российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, КПВВ, Луганск и Луганская область
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