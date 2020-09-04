Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже двух кандидатов в нардепы

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября. Всего зарегистрировано 2 кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении вместе с другими документами и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Михаил Побигай", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Михаил Побигай родился 16 февраля 1990 года в городе Первомайск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование. Он является физическим лицом - предпринимателем, беспартийный, проживает в городе Ирпень Бучанского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвиженец.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года Комиссией уже было зарегистрировано кандидата в народные депутаты Украины в ОИО № 208 Алексея Оскера.

Напомним, в Черниговской области проведут довыборы в Раду.