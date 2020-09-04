В Тернополе считают незаконным постановление правительства о карантине, город будет жить в обычном режиме

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что со следующей недели город будет жить и работать в обычном режиме, ведь по решению сессии городского совета признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в "красную зону". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Будем защищать конституционное право детей на обучение и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - написал Надал.

По его словам, на сегодня в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в "красную зону".

"Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", - добавил Надал.

Так, согласно этому решению:

- общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов;

- город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики;

- предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований;

- в полицию обратились с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколов" в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления правительства.

"Согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина. Прошу тернополяне неуклонно будут соблюдать меры безопасности. В частности, ношение маски в помещениях, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции", - добавил городской глава.

Напомним, Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровни эпидемической опасности. В красную зону попали несколько районов Тернопольской области.