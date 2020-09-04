Венгерского чиновника не пустили в Украину: в МИД разъяснили ситуацию

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление консула генконсульства Венгрии в Ужгороде о невозможности въезда на территорию Украины отдельных венгерских должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"МИД Украины с удивлением восприняло заявления о запрете на въезд государственному секретарю канцелярии премьер-министра Венгрии Яношу Потапе. Невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера. В этом контексте считаем недопустимыми высказывания консула Генерального консульства Венгрии в Ужгороде Ласло Куте на торжествах 3 сентября по случаю открытия отремонтированной средней школы № 10 им. Габора Дойки в городе Ужгород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в МИД с пониманием относятся к введенным Венгрией ограничениям в контексте противодействия пандемии коронавируса и ожидают такое же уважение с венгерской стороны к решениям Правительства Украины.

"Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинского-венгерских отношений. Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы ... В связи с изложенным в МИД будет приглашен посол Венгрии в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября для граждан Украины действуют новые правила для въезда в Венгрию: тем, кому разрешен въезд в страну, должен обязательно пройти 14-дневную самоизоляцию.