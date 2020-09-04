Малюська просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к Верховной Раде с требованием немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка. Дело касается депозитов оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, на сумму около 10 млрд гривен. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Он отметил, что Министерство юстиции подготовило соответсвующий законопроект. Документ запрещает взимать средства из банка по решению суда.

"Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в наиболее сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - написал Малюська.

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Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, и разрешил принудительное взыскание средств с государственного ПриватБанка. Речь о сумме эквивалентной почти 10 млрд грн.

Решение назвали незаконным и в НБУ, и в Кабмине. Заявили, что принято оно не по существу спора, а также сообщили, что Украина готовит обжалование.

Справка: члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll. Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что "не связаны с бывшими владельцами банка", и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою "связанность" в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года - тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов.