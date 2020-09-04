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Украина физически не может воплотить жесткий локальный адаптивный карантин - Протас

Украина физически не может воплотить жесткий локальный адаптивный карантин - Протас

Святослав Протас

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина физически не может реализовать жесткий локальный адаптивный карантин. Об этом заявил Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины в 2014-2016 гг. в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

"С самого начала мы были против жестких масштабных мероприятий, они должны быть жесткие, но локальные. Однако мы не можем сегодня себе этого позволить, потому что у нас уничтожена система, нет людей, до сих пор, даже в этом году Министерство здравоохранения не возобновило государственный заказ на эпидемиологов, поэтому в очаге работать некому, контактных некому отслеживать, мобильные бригады специализированные противоэпидемические не созданы. Поэтому мы просто физически не можем реализовать этот адаптивный локальный карантин", - рассказал Протас.

Как сообщалось, по мнению Протаса, карантинные правила, которые есть на сегодня, существенно не влияют на темпы распространения COVID-19.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что введение тотального карантина возможно, если во всех без исключения районах и городах Украины будут превышать соответствующие показатели по новоявленным выявленным случаям COVID-19, или заполненности коек в больницах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин
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