Эксперт о хаотичной застройке Киева: нет нормального Генплана, но есть взятки

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На днях мэра Киева Виталия Кличко в очередной раз обвинили в "сговоре с застройщиками". На этот раз ОО "Стоп беспределу" заявила о незаконном строительстве ЖК по ул. Болсуновских, 8. Активисты вышли на уличный протест, но о реакции столичной власти пока не известно. Основную же проблему хаотичной застройки города, эксперты видят в отсутствии доработанного генплана, который мэрия несмотря на все свои обещания, так и не сделала. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам недвижимости Сергей Костецкий.

"Проблема эта комплексная. Но первый момент - у нас неправильный генплан. Его давно пора было доработать, но этого киевская власть так и не сделала. Сейчас как генплан утверждается: есть какая-то площадка, зона, участок земли - и застройщик решает строить там коммерческий или жилой дом. А потом у нас начинаются проблемы с коммуникациями и с очистными сооружениями. Реально не хватает мощностей.

Если мы говорим о том, что есть, то по сути генплана у нас нет нормального. Строят там, где хотят, не просчитывая наперед ни экологический фактор, ни пропускную способность дорог", - рассказал эксперт.

По его словам, хаотичная застройка Киева сегодня также "связана непосредственно с коррупцией и взятками".

Костецкий объясняет, что в нормальных генпланах развитие и застройку города предусматривают на 20 лет вперед и потом не отступают ни на миллиметр от утвержденной концепции.

"Потому что там четко все должно быть просчитано. У нас этого и близко нет, и уже слабо верится, что будет", - резюмировал он.

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Напомним, что команда Кличко заявляла о намерении утвердить новый Генплан Киева еще летом 2014 года.

Сейчас формально в Киеве действует Генеральный план, утвержденный Киевсоветом еще 28 марта 2002 года. Рассчитан он до конца 2020 года.

Проект нового Генплана в декабре 2019 года был представлен Кличко на форуме "Будущее Киева". Тогда он представил только презентацию документа без полного его текста. Речь шла о плане до 2040 года, однако такой документ до сих пор отсутствует на сайте КГГА в разделе "Генеральный план".