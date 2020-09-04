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Экономика не выдержит, если страну закрыть еще на три недели на карантин - Шмыгаль

Экономика не выдержит, если страну закрыть еще на три недели на карантин - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Экономика Украины не имеет мощностей, чтобы даже на три недели закрыть страну в полный локдаун, поэтому лучший сценарий - адаптивный карантин. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Общество измучилось от карантинных мероприятий, от ограничительных мер. Люди привыкли к опасности этой болезни. Уже нет паники. Я говорю, что на втором этапе наступил другой враг - это равнодушие, когда люди уже отпустили и подумали - ну, что будет. Это тоже неправильная другая крайность. Но вы верно говорите, что и экономика также уже не имеет тех мощностей для того, чтобы мы на месяц, или даже на три недели закрывали страну в полный локдаун. Поэтому лучший сценарий - это адаптивный карантин, когда мы локально закрываем, и разрываем локальные цепочки заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что медицинская система сегодня готова гораздо лучше, и может принимать уже большее количество людей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком условии в Украине возможно введение тотального карантина.

Источник: УНН
Теги: Украина, карантин
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