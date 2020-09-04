Шмыгаль уверен, что введение карантина не противоречит Конституции

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правительство вводило карантин в Украине исключительно на основе документов, которые соответствуют законодательству. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы действовали исключительно согласно законодательству Украины. Конституции, закона о Кабинете министров и закона о карантине. Также есть отдельное законодательство о введении состояния чрезвычайной ситуации в Украине. Все ограничения, которые вводило правительство, мы вводили исключительно на основе законов о карантине и о чрезвычайных ситуациях в стране", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, поэтому все нормы документов правительства соответствуют этому законодательству.

"Мы нигде не нарушали прав или свобод людей. Права или свободы людей могут нарушаться при введении чрезвычайного положения", - пояснил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Кабмин не прибегал к кардинальным мерам.

"Это была сознательная позиция для того, собственно чтобы не ограничивать права и свободы, и чтобы государство не заходило как раз на территорию частного физического лица или частной собственности. Поэтому, собственно мы пользовались теми инструментами, которыми пользовалась большинство цивилизованных, развитых стран мира", - отметил Шмыгаль.

Напомним, КСУ признал частично неконституционным введенный в Украине карантин.