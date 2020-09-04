Россия ввела санкции против Порошенко

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Кабинет министров России расширил список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список попал и пятый Президент Украины Петр Порошенко. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации России, передает УНН.

Отметим, что в список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

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Напомним, лидеры ЕС продлили санкции против России из-за отсутствия прогресса в "минских соглашениях".