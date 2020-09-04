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Новости: Политика
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Еще более 40 украинцев попали под санкции РФ: имена

Еще более 40 украинцев попали под санкции РФ: имена

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Под санкции России попали еще более 40 украинцев. Среди них политики - пятый Президент Украины Петр Порошенко, экс-реководитель партии "Голос" Святослав Вакарчук и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации России, передает УНН.

Также в список санкций попали нардепы - Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, Яна Зинкевич, Сергей Рахманин, Кира Рудик, София Федина и другие.

Как сообщал УНН, Россия ввела санкции против Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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