Еще более 40 украинцев попали под санкции РФ: имена

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Под санкции России попали еще более 40 украинцев. Среди них политики - пятый Президент Украины Петр Порошенко, экс-реководитель партии "Голос" Святослав Вакарчук и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации России, передает УНН.

Также в список санкций попали нардепы - Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, Яна Зинкевич, Сергей Рахманин, Кира Рудик, София Федина и другие.

Как сообщал УНН, Россия ввела санкции против Порошенко.