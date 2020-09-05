Таран в Румынии обсудил привлечение НАТО к решению вопросов безопасности в Черноморском регионе

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран принял участие в четвертом Черноморском и Балканском форуме безопасности (Black Sea and Balkans Security Forum 2020) в Румынии, во время которого обсудили привлечение ведущих международных организаций к решению вопросов безопасности в регионе, в частности с участием НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«4 сентября делегация Министерства обороны Украины во главе с министром Андреем Тараном приняла участие в четвертом Черноморском и Балканском форуме безопасности (Black Sea and Balkans Security Forum 2020) в Бухаресте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум был создан для углубленного обсуждения рисков, угроз в Черноморском и Балканском регионах с целью выработки практических путей решения имеющихся проблем.

"Украинская делегация приняла участие в панельной дискуссии по тематике "Почему Черное море имеет значение? Что мы можем сделать для повышения безопасности в регионе? ", где представила оценки Украины по вопросам развития ситуации безопасности в Азово-Черноморском регионе и возможные пути ее улучшения. Особый акцент был сделан на необходимости привлечения ведущих международных организаций к решению вопросов безопасности в регионе, в частности с участием НАТО, а также созданию новых форматов сотрудничества", - указано в сообщении.

Сообщается, что также, в рамках мероприятия, Андрей Таран провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом. Во время беседы он выразил благодарность за решительную поддержку Украины военным руководством Альянса для получения статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP) и, в связи с этим предложил перспективные направления его реализации.

Указано, что мероприятие является важной международной платформой, которую организует Центр новой стратегии в партнерстве и при институциональной поддержке Министерства иностранных дел, Министерства обороны Румынии и публичной дипломатии НАТО. В его работе принимают участие действующие и бывшие чиновники, ведущие аналитики, ученые и политологи из стран-членов ЕС и НАТО, представители неправительственных организаций и международные эксперты, в частности, из таких стран как Румыния, США, Франция, Швеция, Польша, Словения, Грузия, Молдова и другие.

Отмечается, что на Форуме представлены 16 панельных дискуссий, которые охватывают ряд тем, таких как последствия пандемии COVID-19, развитие энергетического сектора, новейшие разработки в космической отрасли, оборонной промышленности, гибридные угрозы.

Напомним, Украина заручилась поддержкой Северной Македонии на пути к интеграции в НАТО.