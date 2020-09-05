В Украине действует упрощенный режим для допуска граждан Беларуси — Кулеба

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине действует преференциальный режим для допуска граждан Беларуси на территорию страны, несмотря на запрет на въезд иностранцев. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Мы сразу заявили четко свою позицию, что в этой тяжелой ситуации мы будем поддерживать белорусское общество. И поэтому даже на фоне введения запрета на въезд иностранцев у нас действует преференциальный режим для допуска граждан Беларуси на территорию Украины. Потому что мы хотим быть открытыми”, — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину.