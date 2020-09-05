Офис президента отреагировал на новые санкции со стороны РФ: подобные действия не имеют очевидных логических объяснений

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Офис президента Украины обнародовал реакцию на новые санкции введенные Российской Федерацией относительно украинских политиков, сообщает УНН.

"Правительство Российской Федерации периодически дополняет список физических лиц - граждан Украины, против которых вводятся специальные запретительные санкции. На этот раз санкции введены против членов ряда украинских парламентских партий.

Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее, ситуативный спекулятивный характер. В пропагандистских целях. Однако сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционное атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшить информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - говорится в сообщении ОП.

В то же время в Офисе главы государства отметили, что несмотря на политические разногласия между партиями - все едины в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Однако особенно хотим подчеркнуть следующее. Если сегодняшнее введения ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, в незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо.

Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистских провокаций) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - говорится в заявлении.