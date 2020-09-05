Пушилин приказал открыть огонь по укреплениям ВСУ на Донбассе

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Глава боевиков “ДНР” Денис Пушилин приказал 7 сентября отрыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, вблизи Горловки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Пушилина опубликованое на его сайте.

Боевики расценивают инженерные сооружения как незаконные.

“В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом “е” дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами: 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы", - говорится в заявлении.

Пушилин пообещал направить уведомление о таком решении в Контактную группу.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.