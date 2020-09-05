Украина созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления Пушилина

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявлений главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приказ Пушилина отрыть огонь по украинским инженерных укреплениям, сообщает УНН.

"Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.

Кулеба отметил, что Украина будет пытаться предотвратить обстрелы, если же он состоится, то станет вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал УНН, лидер боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что 7 сентября так называемая "милиция" откроет огонь по украинским укреплением в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки.