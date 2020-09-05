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Новости: Политика
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В Киеве проходит очередная акция солидарности с народом Беларуси

В Киеве проходит очередная акция солидарности с народом Беларуси

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Под зданием Посольства Республики Беларусь в Киеве снова проходит акция солидарности с белорусским народом, сообщает УНН.

В акции принимают участие несколько десятков активистов.

Сейчас все происходит мирно. На месте дежурят представители Национальной гвардии.

Активисты планируют подсветить здание посольства цветами национального бело-красно-белого белорусского флага.

Как сообщал УНН, это уже не первая акция на которую украинцы собираются под посольство соседнего государства, где продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко остался на посту еще на один срок.

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Источник: УНН
Теги: Беларусь
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