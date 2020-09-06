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Парламент готов к дискуссии о Минских соглашениях — Разумков

Парламент готов к дискуссии о Минских соглашениях — Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Парламент готов к дискуссии о Минских соглашений, однако зарегистрированных новых законодательных инициатив пока нет. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

“Парламент готов быть площадкой для обсуждения и для такой дискуссии (по Минским соглашениям и компромиссам по Донбассу — ред.). Мы к этому открыты. Я уверен, что к этому присоединятся представители всех депутатских фракций и групп, и это даст возможность быстрее и более качественно подготовить соответствующие законопроекты, разработать их, зарегистрировать, и рассмотреть в стенах ВР”, — заявил Разумков.

По его словам, дополнительных законодательных инициатив, которые бы появились после заявления руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), первого президента Украины Леонида Кравчука по выборам на оккупированном Донбассе, или его заместителя в ТКГ Витольда Фокина, пока нет.

“Идеи всегда были. Они обсуждались в Верховной Раде, но, видимо, будет корректное говорить не идеями, а фактами”, — сказал он.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин 15 сентября придет на заседание комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщал УНН, по словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, выборы на Донбассе надо проводить по украинским законам, а не для “назначения кого-то”.

Источник: УНН
Теги: выборы, Минские соглашения, Дмитрий Разумков
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