Глава МИД Германии впервые связал "Северный поток-2" с делом Навального

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Глава МИД ФРГ Хайко Масс надеется, что в России “не заставят Германию изменить свою позицию по” Северному потоку-2″. Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет DW, передает УНН.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по" Северному потоку-2", - заявил он.

Отмечается, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас усиливает давление на Москву, чтобы побудить ее начать полноценное расследование ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям.

"Тот, кто в этом нуждается, должен отдавать себе отчет в последствиях. В проекте "Северный поток-2" задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них - из Германии", - отметил Маас.

Вместе с тем, по его мнению, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2" в данном случае неправильно.

Как сообщал УНН, в немецком правительстве заявили, что утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности.

Напомним, ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы вещества из группы "Новичок".

До этого заявления канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не считает, что нужно связывать "Северный поток-2", проект газопровода, по которому газ должен поставляться из РФ в Германию, и отравление Навального.