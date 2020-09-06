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Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России

Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России

Андрей Мельник

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на возможное отравление оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью агентству dpa, сообщает DW, информирует УНН.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил украинский посол, добавив, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта "Северный поток - 2" недостаточно. По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Отмечается, что украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

"Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель - ред.), Федеральному правительству и немецкой общественности, которые были сознательно унижены", - считает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.

Как сообщалось ранее в УНН, глава МИДа Германии впервые связал "Северный поток-2" с делом Навального.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, Навальный, Северный поток-2
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