КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео из рабочей поездки в Харьковскую область, где заявил, что его задача - сделать регион "столицей оборонпрома". Соответствующий материал он опубликовал на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной. В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?". Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковской области будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее Зеленский поделился видео из рабочей поездки в Днепропетровскую область.