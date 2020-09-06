Начинается финальный этап операции по поднятию Delfi - Криклий

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Завершились все испытания по танкеру Delfi, его экологическое состояние в норме. Начинается финальный этап операции по поднятию. Об этом написал в Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Начинаем финальный этап операции по поднятию и отбуксированию затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - написал Криклий.

По его словам, завершающая операция включает следующее:

▪️ откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях);

▪️ испытания водотечности;

▪️ перемещение на глубину;

▪️ заведение тросов и устройств для обовязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";

▪️ убеждение в возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, в конце июля государство лишило права судовладельца Delfi заниматься его поднятием из-за предыдущих неуклюжих попыток. В августе АМПУ был объявлен конкурс на поднятие танкера. Вместе с тем, свою бесплатную помощь государству предложили две компании - "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые подняли Delfi 26 августа.