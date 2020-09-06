ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

КИЕВ. 6 сентября. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений "режима тишины" со стороны боевиков зафиксировано не было. Об этом сообщил полковник Александр Мотузяник с пресс-центра Минобороны во время брифинга, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 06 сентября в районе проведения операции случаев нарушения "режима тишины"... не фиксировалось, ситуация стабильная, боевых потерь в подразделениях Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в операции, не задокументировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, со вчерашних суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", обстрелов не было.