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ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

КИЕВ. 6 сентября. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений "режима тишины" со стороны боевиков зафиксировано не было. Об этом сообщил полковник Александр Мотузяник с пресс-центра Минобороны во время брифинга, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 06 сентября в районе проведения операции случаев нарушения "режима тишины"... не фиксировалось, ситуация стабильная, боевых потерь в подразделениях Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в операции, не задокументировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, со вчерашних суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", обстрелов не было.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, ООС
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