Что нового в инфраструктуре: обзор за неделю

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Советник министра инфраструктуры Яника Мерило представила дайджест событий в сфере инфраструктуры за неделю, сообщает УНН.

Она проинформировала, что Укрпочта получила уже почти 100 миллионов гривен от продажи непрофильных активов.

"Успешно проведено 22 аукциона с 78 участниками. В итоге аукционов стоимость активов выросла в 1,7 раза со стартовой цены, и в аукционах принимали участие в среднем 3,5 участника", - отметила она.

В то же время, готовятся к запуску 50 новых WIM-комплексов взвешивания фур в движении, c автоматическим штрафованием.

"Торги на WIM проведены, хотя кто-то очень хотел их сорвать. Сайт Укринфрапроекта, который закупает 23 комплекса, был заспамен тысячами комментариев и каждых 5 минут поступало новое требование изменить торги. Несмотря на это, торги получилось провести. Важно - это только первые локации и в течении года буду добавлены еще более 100 WIM, в том числе и портами и местными самоуправлениями", - рассказала она.

На этой неделе Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о развитии электрокаров и их производства в Украине.

"Электромобильность - важное направление и для МИУ и министра Владислава Криклия, у которого, кстати, и у самого электрокар и он понимает все радости и боли владельца. Насколько я знаю, сейчас в ВР, как минимум, 2 законопроекта по электромобильности, и скоро будет подан еще один законопроект, который стимулирует развитие инфраструктуры зарядок", - написала Мерило.

Также Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект касательно электросамокатов.

"Зачем это? Чтобы они тоже стали бы полноценными участниками транспорта, со своими правами и обязательствами по безопасности", - отметила она.

Кроме того ЕИБ дает в рамках программы "Міський громадський транспорт України" 12 миллионов евро кредита на обновление трамвайного парка во Львове. Город со своей стороны финансирует 8,8 миллионов евро и будет закупаться 10 новых низкопольных трамваев.

Ещё одно знаковое событие - Агентство Евросоюза по безопасности полетов (EASA) подтвердило высокий уровень обеспечения полетов на 6 маршрутах через Черное море, которое обеспечивает Украина.

А в сентябре должен начать работать по первым направлениям SmartTicket, продолжила Мерило.

"SmartTicket должен первым начать работать в УЗ и Киевском метро и билеты можно будет приобретать через единый кабинет e-transport.gov.ua. Дальше, конечно же, больше", - подчеркнула она.

Среди позитивных новостей недели также - отправление первого поезда "ГогольTrain" в Херсон, где в эти выходные проходит "ГогольФест".

"И не могу в подборку новостей не добавить про Днепропетровскую область. В рамках "Большой стройки" в этом году будет отремонтировано и 140 километров дороги Н-11 с Днепра до Николаева через Кривой Рог, из них 58,5 километров в Днепропетровской области. Много ездила с Днепра в Николаев, и помню, какой это был ужас", - резюмировала Мерило.

Напомним, по словам министра Криклия, проект "Большая стройка" на этот год будет реализован в оговоренные сроки.