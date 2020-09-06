"Примитивизация процесса": Кулеба сообщил позицию Украины относительно определения легитимности Лукашенко

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает поставновку вопрос о легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко "глубоко ошибочной". Украине нужно испытать минимальное негативное влияние от событий в Беларуси. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Я считаю вообще постановку вопроса сужения всей проблемы к "легитимный" или "нелегитимный" глубоко ошибочной", - сказал Кулеба.

Также он назвал "драматическими процессами в Беларуси" интенсификацию создания союзного государства, то есть сверхгосударственного образования, которое Россия и Беларусь договорились создать еще в конце 1990-х годов, но которое до сих пор оставалось на бумаге.

"Вопрос не в этом. Выйти и сказать лозунг "Мы не признали Лукашенко", а выйти и сказать, что "признали Лукашенко", - это примитивизация процесса. Наша задача - не лозунг говорить, а конкретными действиями защищать свою страну. У нас 1084 километра общей границы с Беларусью. У нас бесконечное количество родственных связей. У нас куча граждан Украины на территории Беларуси. У нас глубоко связаны экономики. Пять миллиардов долларов товарооборот. По некоторым товарным позициям экспорт из Беларуси в Украину является критически важным для нашего государства. Я должен заботиться об этих вопросах", - добавил Кулеба.

По его словам, задача Украины - пережить минимальное негативное влияние от событий в Беларуси.

Напомним, лидеры ведущих партий в Европарламенте в совместном заявлении объявили, что не признают Александра Лукашенко переизбранным президентом Республики Беларусь и считают его "персоной нон-грата" в ЕС.