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Из-за совокупности определенных факторов может появиться необходимость в переносе "минского процесса" - МИД

Из-за совокупности определенных факторов может появиться необходимость в переносе "минского процесса" - МИД

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сейчас необходимости переносить встречу трехсторонней контактной группы из Минска нет, но она в любой момент может появиться. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить "минский процесс" из Минска, нет. Но мы, безусловно, понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов", - считает Кулеба.

Также он отметил, что ввод российских войск в Белорусь - не единственный сценарий, при котором придется рассматривать такой перенос.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит смысла для изменения площадки для ТКГ из Минска на другой город, поскольку все переговоры проходят в видеоформате из-за COVID-19.

Источник: УНН
Теги: МИД, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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