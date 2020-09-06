ООС: боевики обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки, есть раненый

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На 42-й день полного режима прекращения огня боевики обстреляли украинские позиции в населенном пункте Красногоровка. Ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября 2020 года на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые трехсторонней контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка.

"В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе ООС, сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое "руководство" ОРДЛО не имеет целью достижение мира.

"Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений "режима тишины" со стороны боевиков зафиксировано не было.