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Украина доверяет выводам Германии об отравлении Навального - Кулеба

Украина доверяет выводам Германии об отравлении Навального - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украина гораздо больше доверяет выводам немецкой лаборатории и их правительству об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, чем заявлениям Беларуси о фальсификации отравления. Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"И у нас и в других европейских странах гораздо больше доверия к выводам немецкой лаборатории и немецкого правительства (об отравлении Навального - ред.), чем к словам белорусского правительства (по фальсификации отравления - ред.). Здесь можно поставить точку. Мы видим, что в словесной риторике в Беларуси очень много границ пересечено и уже происходит мифотворчество, которое уже просто стыдно комментировать. Приходится, потому что на официальное заявление должно звучать официальное заявление", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНН, в немецком правительстве заявили, что утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности.

Источник: УНН
Теги: отравление, Германия, Беларусь, Навальный, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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