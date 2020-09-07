Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир": в РФ начинается окончательное рассмотрение

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российский суд сегодня начнет окончательное рассмотрение сфабрикованного дела "Хизб ут-Тахрир" относительно "второй бахчисарайской группы". Рассмотрение продлится до 10 сентября. Об этом сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня российский суд начнет окончательное рассмотрение сфабрикованного уголовного дела "Хизб ут-Тахрир" "второй бахчисарайской группы", который продлится включительно до 10 сентября", - написала Денисова.

По ее словам, прокуроры требуют у ростовских судей вынести заведомо ложное решение незаконно заключенным крымским татарам за преступление, которое ими не совершено, с максимальными сроками заключения - от 15 до 21 лет отбывания наказания в колонии строгого режима.

Денисова напомнила, что суд рассматривал дело Мемета Белялова, Эрнеста Аметова, Сервера Муставаева, Эдема Смаилова, Сайрана Саилова, Марлена Асанова, Тимура Ибрагимова и Сервера Зекерьяева почти год.

"Все это время фиксировались многочисленные нарушения прав украинских граждан на надлежащие условия содержания, медицинское обеспечение, на эффективное средство правовой защиты и справедливый суд, гарантированные пунктами 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьями 3, 6, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнула она.

Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций и дипкорпуса присутствовать на судебных заседаниях, чтобы не допустить очередного судилища над нашими гражданами и обеспечить право на справедливый суд.

"В годовщину освобождения от кремлевского плена 35 украинских граждан выражаю благодарность международным партнерам за поддержку Украины в борьбе за свободу каждого из них", - написала Денисова.

Как сообщалось, в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону во втором бахчисарайском "деле Хизб ут-Тахрир" исследовали скрытые аудиозаписи из мечети, где собирались обвиняемые крымские татары.



Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". 21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать это дело по существу.