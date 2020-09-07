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Год после освобождения "пленников Кремля": Зеленский обнародовал трогательное видео

Год после освобождения "пленников Кремля": Зеленский обнародовал трогательное видео

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Год назад в этот день между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами. Об этом напомнил в своем Telegram-канале Президент Владимир Зеленский, обнародовав трогательное видео возвращения наших граждан, передает УНН.

"Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной. Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Потому что только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Безо всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет!", - написал Президент.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой по формуле "35 на 35".

В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

Источник: УНН
Теги: Россия, пленные, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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