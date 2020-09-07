В оккупированном Крыму сегодня вводят третий этап ограничений подачи воды

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе из-за засухи и обмеления водоемов начинается третий, наиболее жесткий этап ограничений подачи воды. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение оккупационных властей, передает УНН.

Сообщается, что питьевую воду жителям будут подавать строго по часам - утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по 3 часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

По информации оккупационных властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс.

Как сообщал УНН, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений - установили почасовой график подачи воды.