Степанов заявил, что нужно подготовить еще 15 тысяч коек для "коронавирусных" пациентов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нужно подготовить еще по меньшей мере 15 тысяч коек, которые определены под COVID-19 из-за роста количества больных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что мы в ближайшее время... Министерство здравоохранения предоставит соответствующее поручение на места. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас уже определены под COVID-19, в связи с ростом количества больных мы считаем, что нам нужно начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных в зависимости от региона. Я думаю, что задача, которая будет дана в целом по Украине... думаю, нам нужно подготовить еще порядка 15 тысяч коек", - рассказал Степанов.

Степанов напомнил, что Минздрав увеличил количество готовых коек с 12 тысяч, которые были, по состоянию на конец марта-начало апреля. Сейчас в больницах 35 тысяч коек.

"Вы видите, какой рост и мы почти уже приближаемся к 3 тысяч (больных за сутки - ред.). И я думаю, что нам нужно готовиться к любому развитию событий", - добавил Степанов.

По его словам, также есть предложение Минздрава по закупке дополнительного оборудования, а именно - кислородных концентраторов.

Напомним, Степанов рассказал о заполненности кроватей "коронавирусными" пациентами в регионах.

Как сообщалось, в Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи.