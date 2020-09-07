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Гибель военных на минном поле: стали известны детали
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СБУ "вывела" с "ДНР" боевика-информатора, давшего показания об обстоятельствах российской агрессии

СБУ "вывела" с "ДНР" боевика-информатора, давшего показания об обстоятельствах российской агрессии

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР". Он предоставил важные показания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НЗФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону. Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что лицо не принимало непосредственного участия в боевых действиях и не совершало других тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, названно имя убитого на Донбассе воина ВСУ и обстоятельства его гибели.

Источник: УНН
Теги: ДНР, СБУ, Россия, боевики
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