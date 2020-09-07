В Киеве осудят мужчину, который издевался над родной сестрой

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт касательно 37-летнего киевлянина за насилие в отношении родной сестры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Киевской местной прокуратурой №2 утверждено и направлено в суд обвинительный акт касательно 37-летнего жителя Киева по факту совершения физического и психологического насилия в отношении родной сестры (ст. 126-1 УК Украины)", - информирует прокуратура.

По информации пресс-службы, подозреваемый умышленно и систематически оскорблял нецензурными словами свою 43-летнюю сестру, в присутствии малолетних детей запугивал ее и унижал, угрожал физической расправой, совершал физическое насилие.

Указанные события происходили в течение последнего года, за что обидчик 4 раза привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП.

Однако составленные админпротоколы не повлияли на обвиняемого и не изменили его поведения. При этом мужчина нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлено в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщал УНН, в Дарницком районе столицы сообщили о подозрении мужчине, который, находясь вблизи ТЦ в нетрезвом состоянии, избил священника.