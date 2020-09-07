В Ужгороде 15-летний парень с пистолетом напал на АЗС

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Вооруженный пистолетом подросток совершил разбойное нападение на АЗС в городе Ужгород. Правоохранители задержали злоумышленника. По данному факту начато расследование, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Так, в воскресенье около 3:45 ночи в полицию Ужгорода поступило сообщение о разбойном нападении на АЗС.

По словам оператора автозаправки, в помещение ворвался мужчина в маске, вооруженный пистолетом, и приказал отдать ему деньги. Забрав из кассы 2500 гривен, нападавший убежал.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили по горячим следам лицо ночного разбойника. Им оказался 15-летний житель Ужгорода.

Задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых. У парня изъяли пневматический пистолет и частично деньги.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).

Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК, он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления и избрании в суде меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи также проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории города и области.

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