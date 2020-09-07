В нескольких областях и Киеве кровати для "коронавирусных" пациентов заняты на 50% - Минздрав

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50% .Об этом на брифинге рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

“По состоянию на сегодня на 50% загружена кроватная сеть только в нескольких областях, в частности в Киеве — 55%, в Винницкой область — 53%, в Ивано-Франковской области — 63%, во Львовской области — 50%, в Одесской области — 66%, в Ровенской области — 56%, в Тернопольской области — 56%, в Черновицкой области — 68% и в Черниговской области — 59%”, — рассказала Микичак.

По ее словам, на 7 сентября 2020 года в Украине работает 327 учреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной болезнью и с подозрением, так называемые COVID-стационары.

“В этих больницах развернуто 26 554 коек ... В резерве находится еще 213 больниц, которые готовы принять больных COVID-19 в случае увеличения их количества из общей численности коек на почти 9 тысяч Всего на сегодня суммарное количество коек которые готовы принять больных с COVID-19 составляет 35 тысяч”, — сказала Микичак.

Напомним, Степанов заявил, что нужно подготовить еще 15 тысяч коек для “коронавирусных” пациентов.