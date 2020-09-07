Соцсети захватил алкогольный челлендж Кэмерон Диаз: пьем без рук

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Актриса Кэмерон Диаз, занявшись виноделием, запустила винный челлендж. Идею подхватили пользователи социальной сети, пишет УНН.

Знаменитости поддерживают челлендж в Instagram и Tik Tok, публикуя фотографии и видео того, как один человек пьет вино из бокала, который зубами удерживает напарник.

Соответствующие посты сопровождают хештегом: #winechallenge.

Главная задача участников челленджа - опорожнить бокал без помощи рук.

К "вызову" уже присоединились большое количество пользователей социальных сетей, среди которых немало звезд.

Напомним, ранее эксперты алкогольного рынка рассказали УНН о главных трендах потребления спиртных напитков, которые сегодня наблюдаются в мире и Украине в частности.

Так, растет популярность сидров, вкусных и необычных винных напитков с блестками, а также активно развивается направление "крафтового" алкоголя.

Отметим, что на отечественном рынке, следуя трендам, украинский производитель ЛВЗ "Прайм" недавно представил винные напитки голубого цвета с жемчужными блестками - CAPRIZO.

Готовят их на основе черничного сока. А сам напиток по сути является готовым к употреблению легким алкогольным коктейлем.