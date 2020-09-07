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За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 244 человек

За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 244 человек

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 244 человек, два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки обнаружили еще 244 больных, два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276", - сказал городской голова.

По его словам, среди заболевших за прошедшие сутки:

▪️ 138 женщин (в возрасте от 19 до 81 года); 
▪️ 95 мужчин (от 18 до 96 лет);
▪️ 7 девушек (от 5 до 17 лет);
▪️ 4 мальчиков (от 2 до 16 лет).

Сообщается, что заболело также 14 медиков. В больницы столицы попало 24 пациентов, остальные - лечатся дома.

Как сообщал УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус, карантин
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