Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку Архив
7620

В столице увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации - КГГА

В столице увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации - КГГА

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На сегодня в стационарах столичных медицинских учреждений лечатся 909 больных COVID-19 пациентов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В течение последних двух недель увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 пациентов, больных коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.)", - сказал городской голова.

По его словам, из всех пациентов, находящихся в больницах с коронавирусной болезнью, 14 детей.

"174 пациента в тяжелом состоянии. 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - отметил Кличко.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.