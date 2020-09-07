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За первый год работы в Антикоррупционного суд поступило более 10,5 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений

За первый год работы в Антикоррупционного суд поступило более 10,5 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Высший антикоррупционного суда за первый год работы поступило более 10,5 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений. Об этом сообщила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич в видеообращении, передает корреспондент УНН.

“За первый год процессуальной деятельности суда на рассмотрение следственных судей поступило более 10,5 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений. Для рассмотрения по существу предъявленного обвинения в коллегию судей Высшего антикоррупционного суд поступило 268 уголовных производств из которых 58 были направлены в другие суды по соблюдению правил подсудности. Остальные 210 были распределены между 6 коллегий по три судьи в каждой”, — рассказала Танасевич.

По ее словам, в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поступило 12 приговоров из судов первой инстанции для их апелляционного пересмотра и 688 решений следственных судей.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд
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