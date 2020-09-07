АЭС выработали больше электроэнергии с начала месяца - Минэнерго

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С начала месяца атомные электростанции выработали 50,9% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

ТЭЦ и ТЭС произвели 34,3% электроэнергии, ВИЭ (“зеленая”) — 8,3%, ГЭС и ГАЭС — 5,8%.

Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 2,25 млрд кВт ч. Это на 10% больше плана и на 1% больше, чем в прошлом году, рассказали в министерстве.

“На атомных станциях в работе 9 из 15 атомных энергоблоков, 6 блоков находятся в плановом ремонте”, — информируют в министерстве.

В то же время Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.

В частности, запасы топлива составляют:

• угля на складах — 2,96 млн тонн, что на 2,14 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (359,5%);

• мазута — 46,6 тыс. тонн, что на 14,5 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (145,3%);

• газа в подземных хранилищах — 25,89 млрд куб. метров, что составляет 138,8% против соответствующего периода прошлого года.

В Минэнерго также напомнили, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля. Руководительница ведомства Ольга Буславець отмечала, что Украина входит в сезон со стабильно высокими запасами топлива.