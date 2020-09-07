Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
6450

В Луганской области ликвидировали лесной пожар

В Луганской области ликвидировали лесной пожар

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Луганской области ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, села Лопаскино и Лобачево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

“Луганская область 7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений вблизи населенных пунктов Трехизбенка, села Лопаскино и Лобачево, который возник 2 сентября, ликвидирован”, — говорится в сообщении.

Указано, что продолжается ликвидация пожара между деревнями Старый Айдар и Лобачево.

Напомним, ГСЧС ранее сообщала об одном погибшем и двух госпитализированных из-за пожара в Луганской области. Впоследствии в Минобороны уточнили, что во время тушения пожара пострадали два военных, а один — погиб.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГСЧС, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.