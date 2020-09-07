В Луганской области ликвидировали лесной пожар

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Луганской области ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, села Лопаскино и Лобачево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

“Луганская область 7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений вблизи населенных пунктов Трехизбенка, села Лопаскино и Лобачево, который возник 2 сентября, ликвидирован”, — говорится в сообщении.

Указано, что продолжается ликвидация пожара между деревнями Старый Айдар и Лобачево.

Напомним, ГСЧС ранее сообщала об одном погибшем и двух госпитализированных из-за пожара в Луганской области. Впоследствии в Минобороны уточнили, что во время тушения пожара пострадали два военных, а один — погиб.