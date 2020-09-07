Киев готовится к следующему отопительному сезону - Кличко

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В столице ведется подготовка к следующему отопительному сезону, к зиме готовятся все предприятия и службы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

“Коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“ осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6,5 тысяч повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний”, — сказал Кличко.

По его словам, качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено.

Он напомнил также, что испытания этого года из-за карантина начали почти на месяц позже, чем обычно — в мае.

“Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительному сезону и устранить все повреждения”, — пояснил мэр.

Кличко сообщил, что “Киевтеплоэнерго” также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельной. Там провели необходимые ремонты.

“К зиме готовятся все предприятия и службы и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку нести каждый”, — добавил он.

Как сообщал УНН, часть города Белая Церковь Киевской области, зимой может остаться без отопления из-за задолженности предприятия ЗАО “Белоцерковская теплоэлектроцентраль”.