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В Кремле отреагировали на обострение ситуации на Донбассе

В Кремле отреагировали на обострение ситуации на Донбассе

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Москва “обеспокоена обострением напряженности” на линии соприкосновения на Донбассе, настаивает на продолжении режима прекращения огня. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное российское агентство ТАСС.

“Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла”, — сказал Песков.

Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства Российской Федерации и Украины.

Напомним, ранее ситуация на Донбассе обострилась, из гранатомета в Донецкой области обстреляны позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы. Также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о попытке сорвать режим прекращения огня на Донбассе после обстрела со стороны боевиков, во время которого погиб один украинский воин и один был ранен. 

“Кроме того, я инициировал срочную разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее”, — добавил Кулеба.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Кремль, ОРДЛО
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