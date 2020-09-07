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ООС: боевики раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на 12:30 7 сентября, боевики один раз открывали огонь по украинским военным - по направлению от Крутой Балки. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12:30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. После 9:10 по направлению от Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки", - сказал Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, боевых потерь среди наших героев-защитников нет.

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась, из гранатомета в Донецкой области обстреляны позиции украинских военных возле Шумов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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